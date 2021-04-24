РИАМО - 24 апр. До 21:00 субботы на территории Подмосковья прогнозируется сильный дождь, а также порывы ветра до 17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Жителям необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с непогодой.

Машину стоит поставить в гараж. При его отсутствии автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

При сильном дожде лучше воздержаться от поездок по городу. Если ливень застал на улице, не стоит спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

Прогноз погоды на майские праздники 2021: вернется ли в Москву тепло>>