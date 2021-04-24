РИАМО - 24 апр. Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», сообщает пресс-служба ведомства.

Прием конкурсных работ будет проводиться с 1 мая по 1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса в двух номинациях — социальный плакат и социальный видеоролик.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Правила проведения конкурса и анонсируемые материалы доступны на официальном сайте конкурса.

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в этом направлении.

Итоги конкурса и объявление победителей и призеров будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря.

Организаторы выражают надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения, послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.