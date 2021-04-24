РИАМО - 24 апр. Около 6 тыс. почтовиков Подмосковья присоединились к общеобластному субботнику, сотрудники вышли на уборку самих отделений и территорий возле них, сообщили РИАМО в пресс-службе макрорегиона Москва АО «Почта России».

В субботнике вместе с жителями городских округов участвуют почтальоны, операторы связи, курьеры, водители и руководители почтамтов.

Несмотря на непогоду, больше всего сотрудников «Почты России» присоединилось к совместной уборке городов и поселков в день главного субботника Московской области.

Почтовики привели в порядок клиентские залы, служебные помещения отделений, а также прилегающие к отделениям связи территории. Около ряда почтовых офисов работники высадили цветы и кустарники.

«Сегодня завершающий и самый масштабный день месячника благоустройства. Однако для нас все только начинается: в этом году у нас амбициозная задача — вместе с муниципалитетами отремонтировать и модернизировать более 300 почтовых отделений. Уже сейчас в более 80 наших офисах начались работы. Полностью все работы мы планируем закончить к концу лета и вот тогда уже сможем подводить итоги благоустройства», — сказал директор макрорегиона Москва Дмитрий Адушев.

Выход на общеобластной субботник уже стал доброй традицией для почтовиков региона. Каждый апрель вместе с жителями муниципалитетов почтовики благоустраивают не только отделения связи. Вместе со своими клиентами они участвуют в уборке улиц и парков, общественных пространств и социально значимых объектов.