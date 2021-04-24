РИАМО - 24 апр. В подмосковных Мытищах следователи устанавливают обстоятельства падения рекламного щита на 9-летнюю девочку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 23 апреля на Проспекте космонавтов. Девочка с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу, когда после сильного порыва ветра рекламный щит упал со столба на ребенка.

Девочку доставили в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

Следователи осмотрели место ЧП и опросили мать ребенка. Обстоятельства инцидента выясняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.