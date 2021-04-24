РИАМО - 24 апр. Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве общегородской субботник в полном объеме проведут силами коммунальных служб, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Из-за североатлантического циклона накануне в регионе выпало до 15 мм осадков. Интенсивный дождь сопровождался грозой и порывами ветра до 17 м/с. Непогода сохранится и в субботу до 18:00. Общее количество выпавших осадков может составить до 60% от месячной нормы.

«Сегодня проведем работы, которые могут быть выполнены в сложившихся погодных условиях. При этом весь объем запланированных в рамках месячника благоустройства работ будет выполнен в установленные сроки», - сообщает пресс-служба.

Месячник благоустройства начался в Москве 1 апреля. На сегодня в городе завершили более 80% запланированных работ: за неполный месяц к началу речной навигации были подготовлены причалы и набережные, полностью расконсервировали фонтаны, промыли все инженерные сооружения и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уборка в городе ведется в соответствии с утвержденным графиком. До 30 апреля будут приведены в порядок все городские территории.