РИАМО - 24 апр. Специальные домики для пчел, божьих коровок и других насекомых установят на территории лесопарков Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Домики установят сотрудники Мосприроды. Объекты выполняют как практические, так и декоративные функции. В Европе их называют insect hotels.

Домики для насекомых помогают привлекать пчел, которые опыляют растения и борются с вредителями. Также они становятся все более популярными объектами ландшафтного и садового дизайна.

В домиках могут жить не только пчелы. Златоглазки, божьи коровки, наездники, журчалки, жужелицы и иные насекомые могут стать их обитателями. К примеру, гусеницы, могут забраться туда перед превращением в куколок.