РИАМО - 24 апр. Погода в субботу в Москве и области будет соответствовать концу октября, за минувшие сутки выпало местами до половины месячной нормы осадков, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сохранится облачная погода, временами сильные дожди. Выпадет еще порядка 14 мм осадков, что составляет еще 33% месячной нормы», - отметил Тишковец на личной странице в Instagram.

Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов, по области — от 3 до 8. Это соответствует норме конца октября.

Из-за непогоды субботник в Москве проведут силами сотрудников комплекса городского хозяйства.

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