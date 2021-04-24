РИАМО - 24 апр. Сезон подкормки уток на столичных природных территориях завершен, теперь птицы смогут искать себе пропитание самостоятельно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Зимой горожане активно подкармливают уток в парках, но с приходом теплой погоды подкормку стоит прекратить — с весны до осени птицы будут питаться сами.

Специалисты Мосприроды напомнили, что при благоприятных погодных условиях животные не нуждаются в помощи человека. Утки будут питаться водными растениями, беспозвоночными, мелкой рыбой и головастиками.

Эксперты предупредили москвичей, что весной и летом дополнительная пища наносит вред уткам, так как у них притупляются природные инстинкты. Птицы становятся зависимы от человека, кроме того, водоплавающие даже могут отвыкнуть искать корм самостоятельно.