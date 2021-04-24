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РИАМО
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Александр Манзюк
В Москву из подмосковного Алабина прибыла военная техника, которая будет участвовать в подготовке к параду Победы.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Парад пройдет традиционно 9 мая на Красной площади.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Пока приглашать зарубежных гостей не планируется из-за ситуации с коронавирусом.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Всего в параде примут участие свыше 190 единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов, свыше 12,5 тыс человек.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Пока в столице будет идти подготовка наземной части парада, в Саратовской области репетиции проводят летчики.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники для подготовки к параду Победы в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники для подготовки к параду Победы в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники для подготовки к параду Победы в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники для подготовки к параду Победы в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники для подготовки к параду Победы в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники для подготовки к параду Победы в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этом году эпидемиологическая ситуация по Covid-19 приходит в норму, поэтому парад точно состоится.
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