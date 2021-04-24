РИАМО - 24 апр. В Москву из подмосковного Алабина прибыла военная техника, которая будет участвовать в подготовке к параду Победы, сообщает kp.ru.

Парад пройдет традиционно 9 мая на Красной площади. Пока приглашать зарубежных гостей не планируется из-за ситуации с коронавирусом.

Всего в параде примут участие свыше 190 единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов, свыше 12,5 тыс человек.

Пока в столице будет идти подготовка наземной части парада, в Саратовской области репетиции проводят летчики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этом году эпидемиологическая ситуация по Covid-19 приходит в норму, поэтому парад точно состоится.

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