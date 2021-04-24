РИАМО - 24 апр. Дежурный расчет пожарно-спасательного центра Москвы помог освободить собаку, застрявшую в заборе, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел по адресу: Лазоревый, дом 15. Спасателей вызвала встревоженная хозяйка питомца, который застрял в заборе.

«Прогуливаясь с собакой, женщина и не заметила, как разыгравшийся пес попытался пролезть через ограждение, в результате чего голова лабрадора застряла между металлическими прутьями», - отметили в пресс-службе.

Женщина не смогла сама помочь питомцу.

Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно расширили зазор в заборе и смогли достать голову животного.

Собака не пострадала.