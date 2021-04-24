РИАМО - 24 апр. В субботу погода в Московском регионе будет прохладной, ожидаются дожди, северо-западный ветер будет достигать 10 м/с, сообщается на сайте «Метеовести».

Погода в Москве будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого будет кружить у северо-восточных границ региона.

Температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже положенных по климату значений. Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов, по области — от 3 до 8. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.