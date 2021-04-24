РИАМО - 24 апр. Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, подведомственных структур и подрядных организаций примут участие в общеобластном субботнике, который проходит 24 апреля, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства.

«В субботнике, ставшем традиционным в Подмосковье, принимают участие более 150 сотрудников министерства и порядка 2 тыс. сотрудников подведомственных структур. Совместно с жителями Серебряных Прудов и Лотошино мы приводим в порядок после зимы территорию центральных парков этих двух городских округов. Непогода не помеха», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Министр отметил, что помимо уборки территорий будет производиться высадка деревьев, озеленение газонов, установка скамеек и урн.

В муниципалитетах организованы пункты выдачи необходимого инвентаря – граблей, метел, лопат, перчаток, мусорных мешков, ведер и других инструментов.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что впервые в Подмосковье все собранные твердые коммунальные отходы в ходе субботника в полном объеме будут направлены на комплексы переработки отходов для переработки.

В день субботника региональные операторы перейдут на усиленный режим работы. Будет привлечен дополнительный персонал, выведена усиленная группировка мусоровывозящей автотехники, выставлен дополнительный парк контейнеров и усилен график вывоза отходов.