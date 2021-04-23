РИАМО - 23 апр. С начала 2021 года вандалы повредили около 150 валидирующих аппаратов на железнодорожных станциях ЦППК, сумма нанесенного ущерба составила почти 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Такой суммы хватило бы на внеплановый ремонт нескольких остановочных пунктов или приобретение почти 10 билетопечатающих автоматов.

«На восстановление валидирующих аппаратов требуются не только дополнительные материальные средства, но и время. Из-за этого добропорядочные пассажиры вынуждены терпеть неудобства», – отметил исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев.

Валидаторы размещаются на остановочных пунктах, не оборудованных турникетами, чтобы пассажиры могли воспользоваться всей доступной линейкой сервисов – активировать билеты, приобретенные в мобильном приложении, осуществлять поездки по абонементам или по карте «Тройка» на МЦД и смежных направлениях.

Эти устройства позволяют пассажирам значительно экономить на поездках, поскольку некоторые виды абонементов продаются только от станций с валидирующими устройствами или турникетами.

По каждому факту вандализма информация направляется в полицию для установления виновных и привлечения их к ответственности.