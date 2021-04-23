РИАМО - 23 апр. На горячей линии центра поддержки экономики Москвы появился новый канал по вопросам комплексного развития городских территорий, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«В Москве комплексное развитие территорий бывших промзон реализуется в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Градостроительный потенциал программы составит 35 млн кв. метров. Для оперативного взаимодействия с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости, а также потенциальными инвесторами был создан новый канал на горячей линии центра поддержки экономики Москвы», - сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый канал позволит предпринимателям получить консультацию специалистов и ответы на интересующие вопросы по комплексному развитию территорий. На основании обращения специалисты горячей линии сформируют заявку и в срок не более 15 рабочих дней направят заявителю ответ.

Воспользоваться услугой консультационной поддержки можно по телефону: +7 (495) 539-59-99, канал «4».