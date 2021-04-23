РИАМО - 23 апр. Вечером 24 апреля с 22:55 и до 09:55 25 апреля будет скорректировано расписание Киевского направления МЖД, 25 апреля там будут работать компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба ЦППК.

Изменения в расписании связаны с проведением работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево. У части поездов, следующих на участке Солнечная – Апрелевка, изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда будут курсировать по укороченному маршруту. Кроме того, часть рейсов вовсе выведут из расписания.

Компенсационные рейсы будут ходить по следующему расписанию: Внуково – Лесной Городок в 08:20; автобусы проследуют без промежуточных остановок; Лесной Городок – Киевский вокзал в 07:20, 08:45, 09:20, 09:55; автобусы проследуют с остановкой на станции «Внуково» в 07:30, 08:55, 09:30, 10:05; Лесной городок – Киевский вокзал в 05:25; автобус проследуют без промежуточных остановок; Апрелевка – Киевский вокзал в 06:45; 08:00; 09:00.

Также автобусы проследуют с остановками по требованию: «Ст. Крекшино» – 07:01; 08:16; 09:16; «Пл. Кокошкино» – 07:15; 08:30; 09:30; «Деревня Зайцево» – 07:26; 08:41; 09:41; «Ст. Лесной городок» – 07:33; 08:48; 09:48; «27 км» на Минском шоссе (неподалеку от станции Внуково); – 07:36; 08:51; 09:51; «Пл. Переделкино» – 07:58; 09:13; 10:13.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации в населенных пунктах по маршруту следования.