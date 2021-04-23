РИАМО - 23 апр. По материалам прокурорской проверки в столице возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, оборванные провода упали на прохожую на Дмитровском шоссе и нанесли ей вред, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Установлено, что в пятницу днем на стройке на Дмитровском шоссе оборвался строительный трос, который при падении повредил линию электропередач. От нее оторвался провод и упал рядом с женщиной.

С электротравмой и ожогами тела различной степени тяжести она доставлена в больницу.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Ответственные лица будут привлечены. Ход и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры Москвы.