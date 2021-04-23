РИАМО - 23 апр. Второй гражданский форум по развитию здравоохранения «Подмосковье. Здоровье» прошел в Волоколамске в пятницу, жители Волоколамска, Шаховской и Лотошина задали свои вопросы министру здравоохранения Московской области Светлане Стригунковой, главам своих округов и главврачам региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Форум проходил в форме диалога, представители власти и здравоохранения оперативно отвечали на вопросы жителей. Таким образом, удалось решить проблему, которая тянулась в течение 20 лет – недостроенное здание, которое примыкает к роддому Волоколамска, решила выкупить и достроить местная администрация.

«Озвучивались вопросы, которые решаются практически молниеносно. Например,одна из молодых мам Шаховского округа попросила продлить время работы педиатров - до форума они работали только до 13 часов. Вопрос решился тут же, при жителях», - сказала Стригункова.

По ее словам, озвученные проблемы, которые требуют долгосрочных решений, будь то ремонты, закупка оборудования или новые кадры, она возьмет на личный контроль.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области, модератор форума Евгений Мартынов отметил эффективность мероприятия в плане раздачи целевых поручений. Он считает, что так и должно выстраиваться взаимодействие населения с Минздравом.

Также участники форму могли проверить свое здоровье: провести компьютеризированный скрининг сердца (экспресс-оценку по ЭКГ сигналам от конечностей), определить уровень глюкозы в крови с помощью экспресс-анализа, получить консультацию гигиениста стоматологического по уходу за полостью рта.

20 участников прошли вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте прямо на форуме. На второй укол их записали в удобные поликлиники.

Главы городских округов отчитались о планах развития здравоохранения на территориях. Общественники рассказали о проблемах и замечаниях, выявленных в ходе общественного контроля медицинских учреждений.

Такие форумы запланированы в Подмосковье с участием жителей всех городских округов региона. Всего их пройдет 20 штук. Ближайший пройдет 30 апреля для жителей Клина, Солнечногорска, Истры и ЗАТО «Восход».