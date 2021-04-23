РИАМО - 23 апр. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко заявил, что будет разумно вложить материнский капитал в акции компаний, так как если им не пользоваться, он может сгореть от инфляции, сообщает Nation News.

«Конечно, эта идея требует тщательнейшей проработки, потому что инвестирование всегда подразумевает риски. Однако при грамотном выборе момента приобретения пакетов акций (здесь помогут финансовые консультанты и открытая аналитика) и длительном периоде владения (от двух лет) вероятность потерь значительно падает, а возможность увеличения среднегодовой прибыли, наоборот, возрастает», – заявил Десятниченко.

Сейчас 78% россиян тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. Оставшиеся пользуются ежемесячными выплатами на текущие нужды. При этом большинство не рассматривает субсидию в качестве инвестиции.

Также он отметил, что спрос на специальные банковские и брокерские продукты сдерживает тенденция падения реальных располагаемых доходов граждан.

Около 2,2 млн семей все еще не воспользовались материнским капиталом, но готовы сделать это в будущем. Это те люди, которые привыкли откладывать деньги. Эксперт предупреждает их, что субсидия недавно начала индексироваться, поэтому к достижению ребенком 14-летнего возраста сумма может просто сгореть из-за инфляции.

Больше всего ипотечных кредитов на жилье с использованием материнского капитала выдают в Подмосковье. По данным «ДОМ.РФ», на регион приходится 10% таких кредитов по стране.