РИАМО - 23 апр. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко заявил, что будет разумно вложить материнский капитал в акции компаний, так как если им не пользоваться, он может сгореть от инфляции, сообщает Nation News.
Сейчас 78% россиян тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. Оставшиеся пользуются ежемесячными выплатами на текущие нужды. При этом большинство не рассматривает субсидию в качестве инвестиции.
Также он отметил, что спрос на специальные банковские и брокерские продукты сдерживает тенденция падения реальных располагаемых доходов граждан.
Около 2,2 млн семей все еще не воспользовались материнским капиталом, но готовы сделать это в будущем. Это те люди, которые привыкли откладывать деньги. Эксперт предупреждает их, что субсидия недавно начала индексироваться, поэтому к достижению ребенком 14-летнего возраста сумма может просто сгореть из-за инфляции.
Больше всего ипотечных кредитов на жилье с использованием материнского капитала выдают в Подмосковье. По данным «ДОМ.РФ», на регион приходится 10% таких кредитов по стране.
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