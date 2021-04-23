РИАМО - 23 апр. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Московский областной онкодиспансер в Балашихе и поблагодарил коллектив за вклад в борьбу с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Когда большинство больниц перепрофилировались в прошлом году под инфекционные, онкодиспансер остался едва ли не единственным местом в области, куда могли обратиться больные онкологией.

«Выражаю благодарность врачам за работу в период пандемии, диспансер не прекращал свою работу ни на день. И речь идет не только о наших жителях, сюда приезжали и из других регионов страны. Знаю, что многие медики перешли на работу в «красную зону», чтобы разделить нагрузку со своими коллегами», – сказал Брынцалов.

Он наградил коллектив почетной грамотой Мособлдумы за добросовестный труд и большой вклад в борьбу с распространением Covid-19, передав ее главному врачу Владимиру Асташову.

Также благодарственные письма Думы получили заведующая химиотерапевтическим отделением №9 Анна Василевская и начальник АХО ГБУЗ МО «Московского областного онкологического диспансера» Олег Лановик.

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