РИАМО - 23 апр. Обновлен реестр добросовестных перевозчиков строительных отходов в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В реестр входят возчики, которые получили лицензию и заключили соглашение на перевозку крупногабаритных отходов на комплексы по сортировке и переработке мусора. Сейчас соглашения заключены с 27 компаниями в 30 городских округах Подмосковья.

«Первостепенная задача – сразу на начальном этапе работы охватить весь регион, дав возможность всем жителям работать с официальными и добросовестными транспортировщиками», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, работа с лицензированными возчиками позволяет избегать образование нелегальных свалок. Спутниковая система контроля ГЛОНАСС не позволит таким возчикам сбросить мусор на обочине.

Для перемещения строительного мусора в Подмосковье необходимо подключиться к Региональной навигационной системе Московской области, быть участником информационного взаимодействия информационной системы «Электронный талон» и перемещать строительные отходы на основании талонов, сформированных в системе отходопроизводителем.

Тех возчиков, которые перевозят строительный мусор без лицензии, с 1 июня будут штрафовать, а с 1 сентября привлекать к административной ответственности.

Список лицензированных возчиков в Подмосковье продолжит пополняться. Его можно посмотреть на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства в разделе Контрольно-надзорная деятельность или перейдя по ссылке.

Строительные отходы запрещено размещать на придомовых контейнерных площадках, в баках, сбрасывать в мусоропровод. Камеры «Безопасного региона» помогут выявить нарушение и выписать штраф. К таким отходам относятся остатки сырья, материалов, изделий и иных продуктов, образующихся при ремонте квартир, домов, а также реконструкции и сносе зданий объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства.