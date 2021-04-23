РИАМО - 23 апр. Двоих участников преступной группы 48-летнего жителя столицы и 52-летнего гражданина Республики Молдова арестовали в Москве, они обвиняются организации преступления, похищении и убийстве московского арбитражного финансового управляющего в 2016 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что 22 ноября 2016 года один из обвиняемых, действуя совместно с другими сообщниками по найму второго обвиняемого – организатора преступления, похитили арбитражного финансового управляющего при выходе из подземной парковки одного из домов на проспекте Вернадского», - сообщает пресс-служба.

В период с этого момента и до 22 февраля 2017 было совершено убийство. Один из обвиняемых вместе с сообщниками вывез потерпевшего в лес недалеко от деревни Шишкино округа Домодедово и задушил его.

Трое соучастников осуждены ранее Гагаринским районным судом г. Москвы в рамках отдельного производства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 33 п. «б», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму из корыстных целей в связи с служебной деятельностью), ч. 3 ст. 33, п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения с аналогичными отягчающими) в отношении организатора, а также п. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) в отношении исполнителя. Злоумышленники находятся под стражей.