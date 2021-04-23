РИАМО - 23 апр. Прокурорскую проверку проводят в Москве по факту падения дерева на 13-летнюю девочку на юго-западе города, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В пятницу днем девочка возвращалась из школы. Около дома на Севастопольском проспекте на нее упало дерево. Ребенок попал в больницу с травмами.

В ходе проверки прокуроры выяснят причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что дерево упало из-за сильного ветра.