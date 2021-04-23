РИАМО - 23 апр. Второй Западный окружной военный суд приговорил 35-летнего мужчину к шести годам исправительной колонии общего режима, осужденный финансировал деятельность террористической организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Установлено, что с 1 ноября по 1 декабря 2016 года фигурант уголовного дела перевел деньги мужчине, в отношении которого возбудили уголовное дело за участие в деятельности террористической организации.

В момент перевода денег со своего расчетного счета осужденный находился в одном из московских ТЦ. Средства были переведены с использованием мобильного устройства.

35-летний обвиняемый был осужден по части первой статьи 205.1 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.