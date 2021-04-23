РИАМО - 23 апр. Регистрация на трек «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» продлится до 26 апреля.

В конкурсе этого года выделено восемь отраслевых треков, один из которых посвящен здравоохранению. Благодаря ему планируется выявить наиболее перспективные кадры в рядах системы здравоохранения России и сформировать состав государственного кадрового резерва для должностей разного уровня.

В треке могут принять участие руководители до 55 лет, получившие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения, а также имеющие соответствующий опыт работы не менее двух лет.

Победители трека получат возможность повысить квалификацию в ведущих вузах страны. Им также предложат стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах исполнительной власти России, наставничество от лучших специалистов России в области охраны здоровья.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Регистрация на конкурс проводится на сайте лидерыроссии.рф.