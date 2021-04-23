РИАМО - 23 апр. По факту применения насилия над ребенком в частном детском саду прокуратура организовала проверку, учреждение находится на юго-востоке мегаполиса в районе Марьино, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Во время мониторинга соцсетей была выявлена видеозапись, на которой работники детсада применяют насилие и недопустимые методы воспитания к трехлетнему мальчику. Кроме того, согласно публикации, воспитатель и повар живут в помещении учреждения.

Во время проверки Люблинской межрайонной прокуратуре предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. Также ведомство даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних, трудового и санитарно-эпидемиологического.

Помимо этого, будет дана оценка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья детей.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования рассмотрят по итогам проверки при наличии оснований.