РИАМО - 23 апр. Заявки на участие в IT-направлении конкурса для руководителей «Лидеры России» подали на сегодняшний день 488 человек, прием заявок продлится до 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Принять участие в конкурсе могут IT-специалисты в возрасте до 55 лет с опытом управления не менее двух лет.

Победа в конкурсе дает специалистам возможность получить наставничество от лучших представителей сферы ИТ в России, а также работу или стажировку в органах государственной власти и компаниях, реализующих проекты цифровой трансформации.

Победителям дадут возможность повысить квалификацию в лучших вузах страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации. Их будут приглашать на участие в международных ИТ-форумах, общественных и экспертных советах в правительственных проектах.

Одним из наставников конкурса в этом году стал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, а куратором в направлении «Информационные технологии» является заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В 2018–2019 годы в число наставников входил губернатор Московской области Андрей Воробьев.