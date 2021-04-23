РИАМО - 23 апр. Регистрация на участие в новом сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит до 15 июня, сообщается на сайте конкурса.

Новый сезон «Большой перемены» стартовал 26 марта в рамках реализации национального проекта «Образование». Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Принять участие в конкурсе могут ученики 5-10 классов, а также студенты техникумов и колледжей. Им предлагается продемонстрировать свои сильные стороны и таланты в различных номинациях, среди которых «Служи Отечеству!», «Сохраняй природу!», «Будь здоров!» и другие. Регистрация проводится на сайте.

Первые этапы состязаний пройдут дистанционно, полуфиналы состоятся в очном формате. Финал проведут в срок до 27 ноября. Победители получат турпутевки по России и денежные призы.