РИАМО - 23 апр. В этом году приготовление кулича в Москве обойдется в 471 рубль, а дороже всего пасхальное блюдо будет стоить для жителей Чукотки (570,81 рубля), дешевле всего — в Татарстане (283, 41 рубля). Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Жителям Ненецкого автономного округа на продукты для приготовления кулича нужно будет потратить 567, 24 рубля.

Немного на кулич потратят жители Мордовии — 291 рубль 45 копеек. А белгородцы смогут приготовить выпечку за 299 рублей 11 копеек. У жителей Санкт-Петербурга на это блюдо уйдет 423 рубля 46 копеек.

Средняя стоимость кулича по России в этом году увеличилась на 12,15% по сравнению с прошлым годом. В среднем по стране его приготовление обойдется в 358, 99 рубля.