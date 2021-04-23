РИАМО - 23 апр. На северо-западе Москвы в районе Хорошево — Мневники в 2023 году введут в эксплуатацию дом по программе реновации, общая площадь квартир составит почти 136,7 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В районе Хорошево — Мневники по адресу: улица Нижние Мневники, владение 62А ведется строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Установка ограждения, устройство временных дорог и бытового городка», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Проект предусматривает размещение порядка 2,34 тыс. квартир в трех многосекционных корпусах с подземной автостоянкой. Для внешней отделки зданий используется система вентилируемого фасада с применением декоративной бетонной плитки и плит из натурального камня. Корзины под кондиционеры установят на фасадах.

Для маломобильных граждан оборудуют 32 квартиры. Здесь планируется увеличить ширину коридоров и дверных проемов, а также установить специальную сантехнику.

Улучшенная отделка во всех квартирах будет соответствовать стандартам реновации, а первые этажи будут нежилыми.

В каждой секции новостройки будут находиться вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, хранения уборочного инвентаря, технические, а также зона размещения почтовых ящиков. Проектом предусмотрены пассажирские лифты грузоподъемностью 400 и 1 тыс. кг.

Помимо прочего, новостройку оборудуют системами охраны входов, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдения, а также пожарной сигнализацией.

На территории предполагается оборудование площадок, среди которых детские игровые и для отдыха взрослых. Здесь высадят цветники, кустарники и деревья. Территория будет благоустроенной и озелененной.