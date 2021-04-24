РИАМО - 24 апр. Москвичи приглашаются к участию в едином городском субботнике, в рамках которого столицу приведут в порядок после зимы.

Участники субботника будут работать в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы – убирать мусор с газонов, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать цветочные клумбы, а также принимать участие в высадке деревьев и кустарников.

«Надеемся на помощь горожан. 24 апреля будет единый городской субботник, так что, пожалуйста, можно всем принять участие, – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Месячник по благоустройству официально стартовал в Москве 1 апреля. Завершить все работы планируют до 30 апреля.