РИАМО - 23 апр. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Куровское Орехово-Зуевского округа построили многоквартирный дом, в который переедут семьи из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В новый дом переедут 86 человек из 28 аварийных помещений общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров», - сказал министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

С переселенцами заключат договоры социального найма и мены. Переселение граждан в новый дом планируется завершить до конца III квартала этого года.

Расселение аварийного жилья, который признали таким до 1 января 2017 года, проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».