РИАМО - 23 апр. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» будет проходить в Подмосковье с 26 апреля по 25 мая, планируется засадить 115 га земли, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Всего на территории области подготовлено более 670 участков на общей площади свыше 115 га, на которых будет высажено порядка 280 тысяч новых деревьев и кустарников», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Андрея Разина, так как ограничительные меры из-за пандемии коронавируса еще не сняты окончательно, то так массово, как раньше, в этом году ее тоже не будут проводить.

Всем желающим принять участие выдадут посадочный материал, ведра, лопаты и мечи Колесова для лесных посадок. Специалисты расскажут и покажут, как правильно сажать деревья. Участникам советуют надеть сапоги перчатки.

Точки проведения акции можно посмотреть на карте Геопортала Подмосковья rgis.mosreg.ru в разделе Комитета лесного хозяйства «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы».

Также комитет лесного хозяйства Московской области традиционно проводит в Instagram конкурс «Связь поколений». Нужно будет выложить оригинальную фотографию проделанной работы с хэштегом #ЛесПобеды2021 на своей странице. Победителей ждут пять ценных призов.

Посадки в честь Победы в Великой Отечественной войне проходят в Подмосковье с 2013 года. Кроме того, второй год продолжается всероссийская программа «Сад памяти», цель которой высадить 27 млн деревьев в честь 27 млн отдавших свои жизни на войне.

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