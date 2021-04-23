РИАМО - 23 апр. Движение поездов на центральном участке МЦД-2 с 26 по 30 апреля будет ограничено с 11 до 15 часов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На участке Каланчевская-Курский будут проводить работы для развития МЦД-2 и МЦД-4.

«Обращаем внимание пассажиров, что на время технологических «окон» изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2», — говорится в сообщении

Так, с 11:00 до 13:00 электрички будут курсировать в реверсивном режиме по одному пути. С 13:00 до 15:00 перегон будет закрыт для движения всех поездов.

Во время технологических «окон» продолжится укладка пути, которая проводится с применением шумозащитных технологий, а также сложные работы с использованием тяжелой техники, требующие приостановки движения поездов.

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