РИАМО - 23 апр. Благодаря системе распознавания лиц в московском метро за последние месяцы выявили 600 человек, находящихся в федеральном розыске, сообщает ТАСС.

В ходе заседания дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря системе фото- и видеонаблюдения в столице уменьшилось количество случаев угона автомобилей и сократилось число квартирных краж.

«Система видеораспознавания лиц только в метро за несколько месяцев зафиксировала 600 человек, находящихся в федеральном розыске. Их даже забыли искать», - сказал Собянин.

Ранее начальник столичного главка МВД России Олег Баранов сообщил, что в 2020 году с помощью системы распознавания лиц задержали более 260 преступников, находящихся в федеральном розыске. Еще свыше 700 граждан были привлечены к ответственности за различные нарушения.

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