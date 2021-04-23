РИАМО - 23 апр. В июне в подмосковном Красногорске состоится финал конкурса искусств «Город А», который объединит на одной сцене молодежные творческие команды субъектов Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс «Город А» — первый молодежный творческий проект в РФ, синтезирующий все виды искусства, различные субкультуры и направления спорта. Конкурс призван способствовать развитию творческих талантов и содействовать созданию новых видов современного искусства.

Принять участие в конкурсе могут сборные команды городов или муниципальных образований регионов ЦФО, сформированные из числа творческой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурсные работы должны представлять собой инновационные театрализованные постановки с использованием более пяти видов искусств и направлений субкультур. Общая тематика номеров должна быть приурочена к Году науки и технологий. Командам предстоит спроецировать рассказ об истории, достижениях, героических личностях, достопримечательностях и уникальности своего города или муниципалитета с учетом ключевой темы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 мая, после 15 мая на сайте конкурса https://gorodamo.ru/ будет опубликован список финалистов. С 1 по 10 июня состоится онлайн-голосование зрителей на сайте конкурса. Финал состоится 13 июня, по его итогам определится город или муниципалитет — победитель. Команда-победитель получит денежную премию в размере 300 тыс. рублей.