РИАМО - 23 апр. Заключен под стражу 32-летний мужчина, он обвиняется в убийстве, совершенном в 2015 году вблизи поселения Быково Раменского городского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Летом 2015 года компания из пяти мужчин отдыхала на природе и распивала спиртные напитке. В ходе пикника между мужчинами возникла ссора и один из них ударил другого ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте.

Вместе со знакомыми злоумышленник решил избавиться от тела. Его отвезли в д. Овражки городского округа Люберцы. Труп обнаружили спустя полгода. В условиях неочевидности тогда не удалось раскрыть преступление.

Отдел по расследованию дел прошлых лет решил проверить на причастность одного местного жителя, которого не проверили в 2015 году, когда нашли тело. Мужчину доставили на допрос из Красноярска. На допросе он дал признательные показания. Также были установлены и допрошены прямые свидетели, проведены очные ставки с ними, а также работа на месте преступления. Таким образом, удалось определить виновного.

Расследование по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) продолжается.