РИАМО - 23 апр. Участником национального проекта «Производительность труда» стала компания «Албес Мет» из города Видное, предприятие – самый крупный в РФ производитель отделочных материалов из тонколистового металла для внутренней и внешней отделки зданий и сооружений различного назначения, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «Албес Мет» стала 46-м участником национального проекта по повышению производительности труда из Подмосковья. В первом квартале этого года к проекту уже присоединились шесть новых предприятий», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что суммарно к проекту до 2024 года планируется привлечь свыше 300 компаний. Это позволит увеличить производительность труда в регионе на 5%.

На предприятии внедрят технологии бережливого производства. Руководить процессом будет АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Линия изготовления потолка «Грильято» была выбрана в качестве пилотного потока с целью оптимизации производственного процесса, а также создания участка-образца. В дальнейшем оптимизация коснется и других производственных участков.

Реализация проекта продлится три года. За это время компания хочет обеспечить 5% рост производительности труда.

Нацпроект «Производительность труда» предполагает оптимизацию процессов на предприятиях, сокращение издержек, повышение квалификации персонала, а также качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.