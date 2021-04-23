РИАМО - 23 апр. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе Дмитровского округа Илье Поночевному контролировать ход проектирования моста через канал имени Москвы, а также обеспечение жителей Дмитрова чистой водопроводной водой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В этом году на основании президентских проектов мы выделяем существенные деньги на ремонт муниципальных дорог. Важно, чтобы все было сделано с учетом просьб и пожеланий жителей, максимально качественно», - сказал Воробьев на встрече с Поночевным.
В 2020 году в Дмитровском округе провели ремонт на 22 км муниципальных дорог. Также отремонтировали 78,2 км региональных дорог и 17 км федеральных. В этом году планируется привести в порядок 27 км муниципальных и 11,6 км региональных трасс.
Он отметил, что возведение моста через канал имени Москвы со стороны Рогачевки является проблемным вопросом для муниципалитета. Округу нужна помощь с обустройством дороги.
Глава Подмосковья поддержал предложение о реконструкции дороги, соединяющей центральную часть города с бетонным кольцом, Дубной и Москвой.
«Я дам команду начать проектирование, после прохождения экспертизы мы рассмотрим возможность строительства. Тема актуальная, я с этим согласен», - сказал Воробьев.
Губернатор также поручил окончательно решить вопрос с чистой водой в Яхроме и Дмитрове, поскольку этого ждут местные жители. Поночевный доложил, что за два года построено 14 станций обезжелезивания воды. Планируется построить еще три станции: две в Дмитрове и одну в Яхроме.
Кроме того, в ходе встречи обсуждалось благоустройство городского округа.
Отдельно на встрече коснулись реализации инвестпроектов. Поночевный подарил Воробьеву сыр «Дмитровский пармезан» двухлетней выдержки, изготовленный резидентом сырного кластера.
«Все такие проекты – это рабочие места и качественная продукция. Прошу оказывать максимальное содействие компаниям, которые приходят и строят заводы. Первый сыр – это очень приятно!» - сказал Воробьев.
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