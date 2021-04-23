РИАМО - 23 апр. Строительно-техническая экспертиза причиненного дольщикам ущерба прошла по уголовному делу недобросовестного застройщика ООО «Рантект-МФД» в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Жилые дома находятся по адресу: ул. Садовая, корп. 15/2 и ул. Северная, копр. 5/2. Сейчас по уголовному делу признаны потерпевшими 164 гражданина, всего ключи от квартир ждут 186 дольщиков.

Экспертиза поможет полиции более точно определить ущерб, нанесенный инвесторам долевого строительства.

Уголовное дело в отношении застройщика возбуждено по ч. 4 с. 159 УК РФ (мошенничество).

Оставшихся пострадавших дольщиков призвали обратиться в Следственное управление УМВД России по Одинцовскому городскому округу для признания в установленном порядке потерпевшими по уголовному делу. Обратиться можно по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4, или по телефону 8 (495) 593-10-62; 8 (495) 593-20-65.