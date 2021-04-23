РИАМО - 23 апр. Жалобу ООО «Ангиоэксперт» на нарушение закона в сфере закупок ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов войн» в подмосковном городском округе Солнечногорск повторно признали необоснованной, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее компания подала жалобу на госпиталь в УФАС из-за якобы бездействия учреждения при определении поставщика на поставку коронарных стентов с помощью электронного аукциона на первый квартал 2021 года.

Московское областное УФАС России признало жалобу необоснованной. Компания подала на апелляцию.

Девятый арбитражный апелляционный суд также отказал ООО «Ангиоэксперт» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения УФАС.

«Московский областной госпиталь для ветеранов войн» в деревне Жилино был переоборудован под инфекционную больницу для лечения коронавируса в разгар пандемии. Он феврале он вернулся к привычной работе.

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