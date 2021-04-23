РИАМО - 23 апр. Более 450 новых рабочих мест появится в Можайском округе благодаря строительству завода по производству воротных систем и складского оборудования, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Завод площадью свыше 231 тыс. кв. м возводят в деревне Ямская. Здание будет состоять из трех блоков.

«Строительство объекта ведется в графике. В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу металлоконструкций, устройству ограждающих конструкций, кровли», - сказал начальник подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Завод будет выпускать ангарные, уличные, противопожарные ворота, также предусмотрен цех сборки торсионных механизмов. Строительство объекта планируют завершить во II квартале следующего года.