РИАМО - 23 апр. Доследственную проверку организовали в Москве по факту травмирования 13-летней девочки в результате падения дерева, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В пятницу днем на юго-западе Москвы из-за шквалистого ветра дерево упало на девочку. Ее госпитализировали, сейчас медики оказывают ребенку необходимую помощь.

В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В пятницу в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

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