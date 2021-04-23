РИАМО - 23 апр. Столичные пожарные потушили загоревшейся мусор в здании на Кутузовском проспекте, пострадавших в результате пожара нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:54. Пожар вспыхнул в неэксплуатируемом строении по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 26.

В 18:39 пожарные подразделения ликвидировали загорание мусора на площади 20 кв. метров.

Пожар на площади 150 кв м произошел в гаражах на северо‑востоке Москвы>>