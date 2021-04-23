РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Депутат Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско передал сотрудникам психоневрологического диспансера Люберец все необходимое для покраски забора и здания учреждения во время субботника, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

В округе проходит месячник по уборке и благоустройству городских территорий. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и партийного проекта Московской области «Городская среда» с целью создания комфортных общественных пространств при подготовке к всероссийскому субботнику Дениско выяснил, что необходимо приобрести краску, кисти, валики для приведения в надлежащее состояния забора вокруг учреждения здравоохранения.

«Сегодня приехал в стационарное отделение ГБУЗ МО «Люберецкий психоневрологический диспансер» и привез все необходимое для покраски забора и здания учреждения: краску, кисти и валики. Теперь для проведения субботника 24 апреля в диспансере имеются все необходимые материалы. Помимо уборки и благоустройства общественных и дворовых территорий на субботнике высадят деревья и кустарники, покрасят заборы и уличную мебель», - сказал Дениско.

Кроме того, он передал исполняющему обязанности главврача диспансера Елене Нейфельд средства личной гигиены для лежачих пациентов, которые находятся на лечении в стационаре.