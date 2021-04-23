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РИАМО
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Пелагия Тихонова
24 и 25 апреля Московский Губернский театр представит первую премьеру этого года.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Главными зрителями постановки станут дети.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Режиссер Алла Решетникова в сотворчестве с художником Дмитрием Ершовым вместе работали над постановкой спектакля по повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
«Малыш и Карлсон» - четырнадцатая постановка для юных зрителей в репертуаре МГТ.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Постановка является частью проекта «Театр – детям», инициатором которого стал художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Спектакль Московского Губернского театра по знаменитой повести шведской писательницы Астрид Линдгрен отправит зрителей в путешествие в старинный Стокгольм.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Там в одной из квартир живет маленький мальчик Сванте Свантесон с мамой и папой. Ещё у него есть сестра Бетан.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На крыше дома, где живет семья, между труб спрятался маленький домик. И, именно в этом домике живет тот самый Карлсон.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: премьера спектакля «Малыш и Карлсон» в МГТ.
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