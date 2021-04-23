РИАМО - 23 апр. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области начало следить за содержанием ж/д станций и территорий, которые к ним прилегают, посредством мобильного приложения Системы контроля и планирования в сфере дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Информация будет поступать в систему по итогам обследований станций и инфраструктуры, которая к ним прилегает, а также по результатам обращений граждан на портал «Добродел». Выполненная работа будет подтверждаться в СКПДИ ответственными за содержание организациями.

Работа в приложении поможет убирать станции и прилегающую инфраструктуру оперативнее, а также реагировать на обращения граждан, которые поступают на портал «Добродел» своевременно.

При невыполнении работ в срок организации могут привлекаться к административной ответственности Госадмтехнадзора Московской области.

В апреле во время обследования ж/д станций порядка 60% выявленных нарушений касались содержания и несвоевременной уборки станций, а также инфраструктуры, которая к ним прилегает.

63 тыс жителей Подмосковья зарегистрировались на портале «Добродел» с начала года>>