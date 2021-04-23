РИАМО - 23 апр. Новый детский сад в мини-формате, рассчитанный на 80 малышей, открылся на базе Апрелевской школы №3 в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Это уже десятый «Палисадик», открывшийся в регионе с начала года. Сегодня для детей и родителей проведут экскурсию, а с понедельника садик заработает уже в полной мере. Всего в этом году мы откроем 27 мини-садов на 3 тыс. мест», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что проект по созданию мини-детсадов реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы уже получаем по данному проекту положительные отзывы. Сады комфортные и современные и действительно помогают уменьшить очередность в густонаселенных территориях. Единственное их отличие от «традиционных» садов - что они располагаются на первых этажах жилых домов или в школах, где есть такая возможность», – добавила Каклюгина.

Дошкольное учреждение могут посещать дети в возрасте от 3 до 7 лет. Садик будет работать с 07:30 до 18:00. В детском саду организованы дополнительные кружки и студии.

«У нас по всей области решается вопрос по дошкольным учреждениям. Самыми разными методами: мини-детсады и детские сады на первых этажах жилых домов. То, что здесь открывается в таком формате - в существовании со школой детский садик, - это очень удобно. Очень здорово, когда ребята могут пользоваться спортивными залами, самой школой», - отметил депутат Мособлдумы Олег Рожнов.

На открытие дошкольного учреждения пришли его будущие воспитанники, а также их родители.

«Я здесь на экскурсии с дочкой. Мне очень понравилось, начнем сюда ходить со следующей недели. В самом помещении чисто, просторно и удобно. Это большая удача, что такой современный «Палисадик» открылся рядом с нашим домом», - рассказала жительница Апрелевки Екатерина Романова.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ отметил, что на данной территории еще сохраняется очередность в детсады.

«К сожалению, в этом крупном микрорайоне имелся до этого пока только один детский сад, который находился в частной собственности. Не все родители могли оплачивать услуги частного детского садика. Это («Палисадик» - ред.) первый муниципальный детский сад, который будет работать на этой территории, в этом крупнейшем микрорайоне, который продолжает развиваться», - сказал Шамнэ.

Он отметил, что следующим шагом будет строительство муниципального детского сада на 130 мест. Он откроется в конце следующего года.

Также Шамнэ сообщил, что еще один мини-детсад появится в поселке Калининец. Садик обустроят в помещениях первого этажа жилого дома в 2022 году.

Мини-детсады уже работают в Балашихе, Люберцах, Красногорске, Химках. В текущем году также запланировано открытие таких объектов в Одинцовском округе, Мытищах, Пушкине, Долгопрудном и Ленинском округе. Дошкольные учреждения объединены брендом «Палисадики - садики у дома».