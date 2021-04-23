РИАМО - 23 апр. В Москве до конца дня выпадет до 8 миллиметров осадков, в предстоящую ночь и следующий день в городе также ожидаются дожди, всего за это время может выпасть до половины месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня до конца дня — около восьми миллиметров. За ночь может выпасть от 8 до 14 миллиметров. Всего за завтрашние сутки и за сегодняшний день выпадет около половины месячной нормы осадков», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в последующие дни в столице также ожидаются дожди и довольно прохладная погода.

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