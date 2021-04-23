РИАМО - 23 апр. Вечером в пятницу пробки на дорожной сети Москвы составили 9 баллов из 10 возможных, наиболее сложная ситуация наблюдается в центре мегаполиса, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на Третьем транспортном и Садовом кольцах. Проблемы с движением присутствуют на юге, юго-западе, юго-востоке, северо-востоке, севере, востоке и юге МКАД.

Пробки образовались в районе станций метро «Таганская», «Китай-город», «Сретенский бульвар», «Сухаревская», «Октябрьская», а также на Москворецкой, Раушской и Котельнической набережных.

К 20:00 часам пробки на дорогах могут снизиться до 6 баллов.